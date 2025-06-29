سوريا تنفي مزاعم إحباط محاولة لاغتيال الرئيس الشرع

وكالات

نفى مصدر رسمي في وزارة الإعلام السورية، اليوم، ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن إحباط محاولة لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته الأخيرة إلى محافظة درعا، جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن المصدر قوله: "لا صحة لما تم تداوله من قبل عدة وسائل إعلامية عن إحباط الجيش السوري والمخابرات التركية لمحاولة اغتيال السيد الرئيس أحمد الشرع خلال زيارته إلى درعا".

وكانت صحيفة إسرائيل هيوم قد ذكرت عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) أن أجهزة الاستخبارات التركية بالتعاون مع الجيش السوري تمكنت من إحباط مخطط اغتيال استهدف الشرع، مشيرة إلى أن العملية كانت ستنفذ في منطقة درعا.

وفي السياق ذاته، أفادت شبكة "TRT World " التركية أن شخصية بارزة في تنظيم داعش، يُعتقد بوجود صلات مزعومة لها مع حزب الله، كانت وراء محاولة الاغتيال، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الجهة التي تقف خلفها أو مدى دقة هذه المزاعم.