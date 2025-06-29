إعلان

بالصور: توافد المشاهير على البندقية لحضور حفل زفاف جيف بيزوس

11:21 ص الأحد 29 يونيو 2025

حفل زفاف جيف بيزوس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(بي بي سي)

عقد الملياردير جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، قرانه على مقدمة البرامج التلفزيونية، لورين سانشيز، في حفل زفاف فاخر في مدينة البندقية (فينيسيا) الإيطالية يوم الجمعة.

ورافق المصورون الصحفيون نجوم برامج الواقع والممثلين، وأفرادا من العائلات المالكة وعددا كبيرا من نجوم الصف الأول في قوارب مائية، أثناء توجههم إلى الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام.

صورة 1_2

كانت أوبرا وينفري، التي حضرت حفل خطوبة الزوجين في عام 2023، من بين 200 ضيف.

صورة 2_3

شاركت كيم وكلوي كارداشيان صوراً من الحدث، وتم تصويرهما لاحقاً وهما تنطلقان بسرعة في تاكسي مائي.

صورة 3_4

الممثل، أورلاندو بلوم، يقف أمام المصورين أثناء مغادرته الحفل.

صورة 4_5

مصمم الأزياء دومينيكو دولتشي (يمين الصورة)، الذي ساعد في تصميم ملابس سانشيز ليوم عرسها الكبير.

صورة 5_6

المتفرجون المتحمسون يرصدون جيف بيزوس، في طريقه إلى جزيرة سان جورجيو في البندقية.

صورة 6_7

المغني وكاتب الأغاني الأمريكي آشر (يسار) مع نجم كرة القدم الأمريكية توم برادي (يمين).

صورة 7_8

احتج نشطاء في البندقية على خلفية حفل زفاف جيف بيزوس، مشيرين إلى المخاوف بشأن المناخ والسياحة المفرطة.

ويعني مصطلح "السياحة المفرطة" تدفق أعداد هائلة من الزوّار خلال فترات قصيرة، ما يخلق ضغوطاً على البنية التحتية والموارد والخدمات.

صورة 8_9

اختار محرر شؤون الموضة، إدوارد إنينفول، وعارضة الأزياء الإيطالية، فيتوريا سيريتي، ألواناً باهتة لهذا اليوم الحار.

صورة 9_10

وارتدى جاريد كوشنر وإيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ملابس السهرة.

هذا المحتوى من

BBC

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حفل زفاف جيف بيزوس جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون مدينة البندقية اخبار bbc
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إذاعة الاحتلال: زيادة بـ30% في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

تراجع حتى 25 قرشا.. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الأحد