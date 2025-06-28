إسلام آباد - (أ ب)



قالت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين اليوم السبت إن 1.2 مليون أفغاني على الأقل اضطروا للعودة من إيران وباكستان في العام الجاري، محذرًة من أن عودة هذا العدد الضخم قد تسفر عن زعزعة استقرار الوضع الهش في أفغانستان.



وشنت إيران وباكستان في 2023 حملتين منفصلتين لطرد الأجانب الذين أشارتا إلى إقامتهم في البلاد بصورة غير شرعية، وحددت الدولتان مواعيد نهائية وهددتا بترحيل المقيمين بصورة غير شرعية إذا لم يغادروا، ونفت الحكومتان استهداف الأفغان، الذين فروا من الحرب الدائرة في بلادهم ومن الفقر ومن حكم طالبان.



وذكر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من نصف الـ 1.2 مليون أفغاني العائدين جاءوا من إيران بعد تحديد الحكومة 20 مارس موعدا نهائيا لمغادرتهم البلاد طوعا وإلا سيواجهون الطرد.



ورحلت إيران أكثر من 366 ألف أفغاني في العام الجاري، من بينهم لاجئين وأشخاص في وضع يشبه اللاجئين، وفقا للوكالة الأممية.



ودفعت حرب إيران مع إسرائيل أيضا إلى عمليات الترحيل، وكان أعلى عدد لعمليات الترحيل في 26 يونيو، عندما عبر 36100 أفغاني الحدود في يوم واحد.