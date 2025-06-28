القسام تعلن تنفيذ عملية ضد قوات الاحتلال شرق خان يونس

وكالات

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها استهدفت 4 حفارات صهيونية واشتعال النيران فيها شرق خان يونس، مشيرة إلى أن مجاهدوها رصدوا قتلى وجرحى من الجنود.

وقالت القسام، اليوم السبت، إن مجاهدوها رصدوا هبوط الطيران المروحي الصهيوني للإجلاء بعد استهداف الحفارات الصهيونية شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي سياق منفصل، قالت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم، إن مقاتليها فجروا عبوة شديدة الانفجار بآلية عسكرية إسرائيلية متوغلة في شارع 5 شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأمس الجمعة، أعلنت كتائب القسام، استهداف تجمعات لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في منطقة السطر الغربي شمال مدينة خان يونس.

وذكرت القسام في بيان الجمعة أنها "تدك بالاشتراك مع سرايا القدس تحشدات العدو في محيط مسجد حليمة جنوب المدينة بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

ومنذ بدء حرب الإبادة بغزة في 7 أكتوبر 2023، بلغ عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى 879، إضافة إلى 6012 جريحًا، وفق معطيات جيش الاحتلال على موقعه الإلكتروني.