إعلان

إيران تقدم شكوى بشأن الحرب لمجلس حقوق الإنسان الأممي

06:12 م الجمعة 27 يونيو 2025

إيران

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(د ب أ)

قدمت إيران شكوى رسمية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، بعد حربها مع إسرائيل الشهر الجاري.

وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية أن ممثلا للحكومة انتقد الهجمات على المستشفيات والمناطق السكنية والمنشآت النووية، في خطاب لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك.

وجاء في الخطاب أن هذه كانت انتهاكات واضحة "للمبادئ الرئيسية للقانون الدولي".

وتخشى إسرائيل ودول غربية من محاولة إيران لصنع قنبلة نووية سرا. وذكرت إسرائيل أن هجماتها تهدف لمنع حدوث هذا. وتشدد إيران باستمرار على أن برنامجها النووي للأغراض المدنية فحسب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران حقوق الإنسان الحرب الإيرانية الإسرائيلية أمريكا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

دماء على الأسفلت.. مشاهد حزينة من حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية (صور)