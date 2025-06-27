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سفير روسيا في أوسلو: النرويج والسويد وفنلندا تطور ممرات لوجستية لصالح الناتو

10:10 ص الجمعة 27 يونيو 2025

السفير الروسي لدى النرويج، نيكولاي كورتشونوف

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موسكو- (د ب أ)

قال السفير الروسي لدى النرويج، نيكولاي كورتشونوف، إن النرويج والسويد وفنلندا تعمل على تطوير ممرات نقل ولوجستيات، واستخدام مشترك للقواعد العسكرية، وتوحيد منتجات الصناعات الدفاعية، بما يخدم مصالح حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف كورتشونوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء: "تتعاون أوسلو وستوكهولم وهلسنكي لزيادة القدرة على التنقل العسكري من خلال تطوير ممرات النقل واللوجستيات من الغرب إلى الشرق، وكذلك استخدام القواعد العسكرية والبنية التحتية الأخرى عبر الحدود بشكل مشترك".

وتابع: "كما تُبذل جهود لتوحيد منتجات قطاع الصناعات الدفاعية وزيادة حصة المشتريات الدفاعية المشتركة".

وفي مارس الماضي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن دول حلف "الناتو" تنظر إلى أقصى الشمال كنقطة انطلاق لصراعات محتملة، مشددا على أن روسيا سترد على مشاركة السويد وفنلندا في أنشطة "الناتو"، وأنها لن تسمح بأي مساس بسيادتها وستحمي مصالحها.

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