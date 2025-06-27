قيدوه من عنقه.. الاحتلال يعتقل متظاهراً في تل أبيب – فيديو

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الخميس، بأن الشرطة اعتقلت 7 متظاهرين في تل أبيب، خلال احتجاجات خرجت للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اعتقال أحد المتظاهرين، حيث ظهرت عناصر من الشرطة الإسرائيلية وهي تقوم بتقييد الرجل من عنقه.

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل تصاعد الغضب الشعبي داخل إسرائيل من استمرار العمليات العسكرية، وسط مطالب متزايدة بالبحث عن حل سياسي وإنهاء الحرب.

كانت صحيفة واشنطن بوست، ذكرت نقلاً عن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل وافقت على المقترح الذي قدّمه الوسيط الأمريكي بريت ويتكوف، وأعربت عن استعدادها للدخول في مفاوضات فورية.

وأضاف المتحدث أن حركة حماس هي من تعرقل الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مؤقت.