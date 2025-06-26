الجوازات السعودية تواصل تسهيل مغادرة الحجاج الإيرانيين

وكالات

تواصل المديرية العامة للجوازات تقديم خدماتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عبر منفذ جديدة عرعر في منطقة الحدود الشمالية، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.

ورفع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتيسير احتياجات الحجاج الإيرانيين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها بلادهم.

وأوضحت الجوازات أنها سخّرت كافة إمكاناتها لتسهيل إجراءات مغادرة الحجاج الإيرانيين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن عودتهم إلى وطنهم سالمين بعد أن أتمّوا مناسك الحج لهذا العام 1446هـ بكل يسر وطمأنينة.