بيان: روسيا وأوكرانيا تتبادلان مجموعة جديدة من الأسرى

موسكو - (د ب أ)

أجرت روسيا وأوكرانيا مرحلة أخرى من تبادل الأسرى بموجب اتفاقيات إسطنبول.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الخميس: "أعادت روسيا مجموعة من العسكريين الروس من الأراضي الخاضعة لسيطرة كييف، وتم نقل جنود أوكرانيين في المقابل".

وأضافت الوزارة: "في 26 يونيو من هذا العام، ووفقًا للاتفاقيات الروسية الأوكرانية التي تم التوصل إليها في 2 يونيو من هذا العام في إسطنبول، أُعيدت مجموعة أخرى من العسكريين الروس من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف. وفي المقابل، نُقلت مجموعة من أسرى الحرب من القوات المسلحة الأوكرانية".

وأشارت الدفاع الروسية في بيان لها، إلى أن "العسكريين الروس العائدين موجودون حاليًا في بيلاروسيا، حيث يتلقون المساعدة النفسية والطبية اللازمة".