أهالي جنود كمين خان يونس: فقدنا أبناءنا بسبب الإهمال الجسيم

وكالات

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن بيان صادر عن عائلات الجنود الذين قُتلوا في كمين خان يونس، عبّروا فيه عن غضبهم الشديد مما وصفوه بـ"التهور والإهمال الجسيم" الذي أدى إلى مقتل أبنائهم.

وقال البيان: "نشعر بالصدمة من التهور الذي كشفه الحادث. فقدنا سبعة من محاربينا نتيجة تقصير لا يُغتفر. لا يُعقل أن يتحرك الجنود وسط العمليات القتالية بمعدات قديمة ومعطوبة".

وأشار الأهالي إلى أن "الكتيبة 605 هي الوحيدة التي لا تزال تستخدم هذا النوع من المعدات المتهالكة".

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه الانتقادات داخل إسرائيل بشأن أداء الجيش وتجهيزاته في العمليات داخل قطاع غزة، وسط مطالب بإجراء تحقيقات فورية ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال.