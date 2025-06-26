تقييم أوروبي يشير إلى عدم تضرر المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب

وكالات

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن مسؤولين، الخميس، إن التقييمات الاستخباراتية الأوروبية الأولية تشير إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدرجة عالية لا يزال سليما إلى حد كبير بعد الهجوم الأمريكي على مواقعها النووية الثلاث.

وأشار المسؤولان، إلى أن التقييمات الأوروبية تشير إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى درجة قريبة من مستويات التسليح والبالغ 408 كيلوجرام، لم يكن مُخزنا في منشأة فوردو، خلال الهجوم الأمريكي، مؤكدين أنه تم نقله وتوزيعه على عدّة مواقع مختلفة.

وأوضح المسؤولان أن الحكومات الأوروبية لا تزال تنتظر تقريرا استخباراتيا كاملا حول حجم الأضرار التي لحقت بمنشأة فوردو الإيرانية، التي شُيدت على عمق كبير تحت الأرض في مدينة قم، لافتين إلى أن أحد التقارير الأولية أشار إلى أن أضرارا كبيرة لحقت بالمنشأة لكنها لم تُدمر بالكامل.

وكان مسؤولون إيرانيون، صرحوا بأن مخزون اليورانيوم المخصب تم نقله إلى قبل القصف الأمريكي للمنشأة، حيث استخدمت الولايات المتحدة قنابل خارقة للتحصينات لمهاجمة فوردو ونطنز، فيما استخدمت صواريخ كروز "توماهوك" لقصف موقع أصفهان.

وأكد 3 مسؤولين مطلعين، أن الولايات المتحدة لم تقدم معلومات استخباراتية لحلفائها الأوروبيين بشأن القدرات النووية الإيرانية المتبقية بعد الضربات الأمريكية، كما أنها تحجب التوجيهات الواضحة بشأن خططها للعلاقات المستقبلية مع إيران.

وأردف مسؤولان، أن العلاقات الأوروبية مع طهران مُعلقة في انتظار مبادرة جديدة من واشنطن بشأن مساعي الحل الدبلوماسي للأزمة النووية، موضحين أن المباحثات بين ترامب والقادة الأوروبيين هذا الأسبوع فشلت في تقديم رسالة واضحة.