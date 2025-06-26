إسبانيا: لا معنى لمعاقبة روسيا وسط انتهاكات إسرائيل في غزة

(وكالات)

انتقد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الخميس، ما وصفه بـ"ازدواجية المعايير" في سياسات الاتحاد الأوروبي، قائلاً إنه "لا معنى لفرض 18 حزمة عقوبات ضد روسيا، بينما يتم تجاهل ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة".

وفي تصريحات أدلى بها لروسيادى وصوله إلى اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل، دعا سانشيز إلى تعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مؤكدًا أن الأخيرة "تنتهك بشكل صارخ مبادئ حقوق الإنسان".

وقال سانشيز: "من غير المبرر أن يكون الاتحاد الأوروبي قد أقر 18 حزمة عقوبات على روسيا، بينما لا يستطيع حتى تعليق اتفاقية شراكة مع دولة تنتهك حقوق الإنسان بهذا الشكل الواضح".

وأشار إلى أنه سيطرح هذه المسألة بشكل رسمي خلال اللقاء مع قادة دول الاتحاد، في محاولة لحشد دعم أوروبي لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل.