ترامب يشير لاحتمال تخفيف العقوبات عن إيران

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لم تتراجع عن سياسة الضغوط القصوى على إيران، والتي تتضمن قيودا على مبيعاتها من النفط، لكنه أشار إلى احتمال تخفيف العقوبات لمساعدة طهران على إعادة بناء ما دمرته الحرب مع إسرائيل التي استمرت 12 يوما.

وفيما سبق أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، أن التقييم الاستخباري المسرب بشأن فشل الضربات الأمريكية على إيران "أولي والثقة فيه منخفضة"، مشددة على أن "الضربات على المنشآت النووية الإيرانية كانت ناجحة جداً".

وقالت المتحدثة إن "المعلومات التي تحدثت عن عدم نجاح القصف تم تعريتها على نطاق واسع، وهي جزء من حملة تضليل تقودها وسائل إعلام كاذبة تهدف إلى تحجيم الرئيس دونالد ترامب وتقويض ما حققه في مواجهة التهديد النووي الإيراني".

واتهمت جهات داخل مجتمع الاستخبارات بـ"الترويج لرواية إخبارية كاذبة"، مؤكدة أن "الرئيس ترامب منع تمامًا إنتاج سلاح نووي في إيران، وأن العالم اليوم أكثر أماناً بفضل هذه الاستراتيجية الحاسمة".