إدارة ترامب تقرر تقليص مشاركة المعلومات السرية مع الكونجرس.. ما السبب؟



وكالات

قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقليص مشاركة المعلومات السرية مع الكونجرس، بعد تقارير صحفية عن نتائج الضربات على إيران أثارت ضجة وغضبا في الولايات المتحدة.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن الإدارة تعتقد أن التقرير الأولي لوكالة استخبارات الدفاع سُرب بعد نشر التقييم على نظام لمشاركة المعلومات السرية مع الكونغرس، ليلة الإثنين.

وأضاف المسؤول: "بالتالي ستشارك الإدارة معلومات أقل على هذا النظام"، مؤكدا أن الإدارة تجري تحقيقا في التسريب، وفقا لسكاي نيوز.

وكشف المسؤول لـ"سي إن إن"، أن وزيري الدفاع بيت هيجسيث والخارجية ماركو روبيو، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) جون راتكليف، سيقدمون إحاطة لمجلس الشيوخ بشأن إيران، الخميس.

وكانت تقارير صحفية أمريكية نقلت عن تقييم استخباراتي أولي، أن المكونات الأساسية للبرنامج النووي لطهران لم تدمر، بما في ذلك مخزون اليورانيوم المخصب وأجهزة الطرد المركزي، من جراء الضربات الأميركية الأخيرة.

ودفعت التقارير كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم ترامب، إلى الرد بالنفي وتكذيب وسائل إعلام مهمة، مثل "سي إن إن" وصحيفة "نيويورك تايمز".