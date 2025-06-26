

وكالات

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، الجيش بوضع خطة لمنع تأمين عشائر غزة للمساعدات بعد نجاحها في حمايتها من النهب، مدعيين أن حماس تسيطر عليها.

وأصدر نتنياهو وكاتس، بيانا مشتركا أعلنا فيه تكليف الجيش الإسرائيلي بوضع خطة خلال 48 ساعة لمنع حركة حماس من السيطرة على المساعدات الإنسانية في شمال قطاع غزة، وذلك على خلفية ما وصفاه بـ"تقارير عن استيلاء الحركة على شحنات الإغاثة وسرقتها من المدنيين"، وفقا لروسيا اليوم.

ونجحت العشائر في غزة في تأمين الشاحنات التي تحمل المساعدات، وأعلنت الهيئة العليا لشؤون العشائر في غزة أنه تم تأمين شاحنات مساعدات إنسانية وصلت إلى مخازن برنامج الأغذية العالمي بمدينة غزة، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها ومنع تعرضها للنهب.

وقال رئيس الهيئة، حسني المغني، في تصريح صحفي، إن تأمين شاحنات المساعدات يأتي في إطار جهود عشائرية لضمان توزيع عادل للغذاء، والقضاء على المجاعة التي تعصف بالسكان منذ مارس الماضي بفعل الحصار المشدد.

وأضاف المغني: "العشائر تتحرك بالتعاون مع منظمات إغاثية لضمان أن تصل المساعدات للمؤسسات المعنية، وأن توزع بشكل متساو على الفلسطينيين، بعيدا عن أي استغلال أو سرقة".

وفي سياق متصل، أعلن برنامج الأغذية العالمي، عبر منصة "إكس"، أنه منذ 19 مايو الماضي، لم يتمكن من سوى إيصال 9 آلاف طن متري من الغذاء إلى قطاع غزة، وهو أقل من الكمية اللازمة ليوم واحد لجميع السكان، على مدار أكثر من أربعة أسابيع.