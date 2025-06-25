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ترامب يُشبه ضرب إيران بقصف هيروشيما: كلاهما أنهى الحرب

03:14 م الأربعاء 25 يونيو 2025

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وكالات

قارن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بين الضربات التي شنها على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع واستخدام الولايات المتحدة للقنابل النووية في اليابان، قائلًا إن "كليهما تم استخدامه لإنهاء الحروب بنجاح"، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن".


وأضاف ترامب، في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في هولندا: "لا أريد أن أذكر هيروشيما، ولا ناجازاكي، لكن ذلك كان جوهريًا ما أنهى تلك الحرب. أنهى ذلك الحرب. لو لم نتخلص من ذلك، لكانوا يقاتلون الآن".


وتأتي هذه التعليقات في الوقت الذي سعى فيه ترامب إلى التأكيد على أهمية ضرباته، التي قال إنها أعادت البرنامج النووي الإيراني إلى الوراء عقودًا من الزمن.


وقال ترامب عن طموحات إيران النووية: "لا أعتقد أنهم سيكررونها أبدًا. لقد عانوا الأمرين. أعتقد أنهم قد بلغوا أقصى درجات العذاب. آخر ما يريدونه هو التخصيب".


وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه ينتظر تقريرًا من إسرائيل بشأن تقييمات الأضرار الناجمة عن إيران، والذي قال إنه سيؤكد مزاعمه بشأن "التدمير الكامل".

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ترامب إيران قصف هيروشيما
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