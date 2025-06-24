رئيس إيران في رسالة للشعب: العدو تلقى عقابا قاسيا وتاريخيا

وكالات

وجه الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، رسالة إلى الشعب الإيراني بمناسبة إعلان وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وانتهاء المواجهات العسكرية التي استمرت نحو 12 يومًا، مؤكدًا أن هذا "الانتصار" تحقق بفضل وحدة الشعب وصموده، وأن العدو "تلقى عقابًا قاسيًا وتاريخيًا"، على حد وصفه.

وبحسب ما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية، أعرب بزشكيان في رسالته عن شكره وامتنانه لكل فئات المجتمع الإيراني، مؤكدًا أن الانسجام الوطني هو "أعظم رأسمال يجب الحفاظ عليه".

وأوضح الرئيس الإيراني أن الحرب الأخيرة فُرضت على إيران بسبب مغامرات الكيان الصهيوني، مضيفًا أن العالم كله تابع ما وصفه بـ"عظمة إيران" في التصدي للهجوم.

وأكد أن إيران، رغم العدوان، حرصت على استمرار الجهود الدبلوماسية وتوضيح موقفها عبر طاولة المفاوضات، مشيرًا إلى أن الطرف الآخر هو من لجأ إلى التصعيد العسكري رغم سير المحادثات.

وأضاف بزشكيان أن رغم الخسائر المؤلمة التي لحقت بإيران، سواء في الأرواح أو البنية التحتية، إلا أن الطرف المعتدي تكبّد خسائر أكبر وأفدح، رغم محاولات التعتيم الإعلامي، بحسب تعبيره.

وتابع: "العدو فشل في تحقيق أهدافه، من تدمير المنشآت وتصفية المعرفة النووية، إلى إثارة الفوضى في الداخل"، معتبرًا أن ما وصفه بوهم الكيان الذي لا يُقهر قد انهار".

وشدد بزشكيان على أن هذا "النصر التاريخي هو ثمرة وحدة الشعب وتلاحمه"، داعيًا إلى الحفاظ على هذه الروح، ومؤكدًا بدء مرحلة جديدة من إعادة الإعمار وتعويض المتضررين، بمشاركة جميع مؤسسات الدولة.

وفي ختام رسالته، وجّه الرئيس الإيراني شكره إلى القوات المسلحة، والحرس الثوري، والأجهزة الأمنية، والطواقم الطبية، والمتطوعين، وكافة فئات المجتمع التي شاركت في مواجهة ما وصفه بـ"العدوان"، معلنًا توجيه جهود الدولة نحو استعادة الحياة الطبيعية.

كما وجّه رسالة إلى دول الجوار قائلاً: "نؤمن بالتعايش والاستقرار، وقوة إيران الدفاعية هي لخدمة السلام بين الشعوب"، مؤكدًا رفض بلاده لأي محاولات لإثارة الفتن والانقسامات في المنطقة.