آلاف الإيرانيين يحتفلون بالنصر بعد إعلان وقف النار

وكالات

شهدت العاصمة الإيرانية طهران، يوم الثلاثاء، احتفالات واسعة بمناسبة إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وذلك عقب نحو أسبوعين من التصعيد العسكري المتبادل بين الجانبين.

وشارك في الاحتفالات عدد كبير من المواطنين، الذين اعتبروها "احتفالات نصر" تعبّر عن صمود بلادهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن حشودًا كبيرة من المواطنين توافدت إلى ساحة الثورة وسط العاصمة، حيث عبّر المشاركون عن تأييدهم لجهود القوات المسلحة في التصدي للاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدين أهمية اليقظة والاستعداد لمواجهة أي تهديد محتمل من قبل الاحتلال.

الأيرانيون يحتفلون في ساحة الثورة وسط طهران بانتصارهم على "اسرائيل"#اي_نيوز

ع.ع pic.twitter.com/V41bUJIcyC — قناة اي نيوز الفضائية (@inewschanneltv) June 24, 2025

وشهد التجمع مشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع، من رجال ونساء وأطفال، رافعين الأعلام الإيرانية وصور قائد الثورة الإسلامية والشهداء، إلى جانب لافتات تحمل شعارات مثل: "صامدون حتى النهاية"، "أمريكا شريكة في جميع جرائم الكيان الصهيوني"، "لا للسلام المفروض، نعم للسلام المستدام"، و"لبّيك يا خامنئي".

وردد المتظاهرون هتافات منددة بأمريكا والكيان الصهيوني، من بينها: "لا للتسوية، لا للاستسلام، المعركة مع أمريكا"، و"الموت لأمريكا"، و "الموت لإسرائيل قاتلة الأطفال"، مشددين على دعمهم التام للقوات المسلحة وتمسكهم بالوحدة الوطنية خلف القيادة الإيرانية.

كما أعرب الحاضرون عن تأييدهم لقوات حرس الثورة الإسلامية، والجيش الإيراني، وقوات التعبئة، وقوى الأمن الداخلي، في مواجهة التحديات الخارجية.