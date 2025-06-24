بعد خرق وقف النار.. نتنياهو يجري محادثات مع ترامب

(وكالات)

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري حاليًا محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات بشأن التصعيد الأخير مع إيران.

وتأتي هذه المحادثات في ظل دعوات من الرئيس الأمريكي إلى ضبط النفس، حيث طالب إسرائيل بإعادة طياريها وعدم شن هجمات جديدة على إيران، وذلك بعد إعلان وقف إطلاق النار صباح اليوم.

واتهم ترامب، كل من إيران وإسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ صباح اليوم، قائلًا، إنه لم يعجبه العدوان الإسرائيلي الذي حدث صباح اليوم.