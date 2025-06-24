إيران.. مقتل قائد بالحرس الثوري بمحافظة البرز في هجوم إسرائيلي أمس

وكالات

قالت وكالة "تسنيم" للأنباء، إن العقيد مجتبى كرمي، مساعد قيادة الحرس الثوري، بمحافظة البرز الإيرانية قُتِل في هجوم إسرائيلي على مقر القيادة أمس الاثنين.

كما أفادت الوكالة، بمقتل 6 آخرين من أفراد الحرس الثوري الإيراني في الهجوم الإسرائيلي على مقر القيادة في محافظة البرز أمس.

وشنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية استهدفت مواقع في جميع أنحاء إيران قبل فجر الثلاثاء.

وقال الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، إنه دمر منصات صواريخ إيرانية، واستهدف مختبرات نووية ومقرات للحرس الثوري، في هجومه الأخير.

واستهدفت الهجمات الإسرائيلية 12 نقطة مختلفة داخل العاصمة الإيرانية طهران، وفق ما قاله محافظ طهران، موضحًا أن معظم الضربات طالت مناطق سكنية أو منشآت تقدم خدمات مباشرة للمواطنين.

وقال محافظ طهران، إن السلطات المحلية تحقق في الأمر لكنها لم تتلق حتى الآن أي معلومات مؤكدة بشأن وقوع اغتيالات نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية.