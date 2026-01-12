إعلان

ولي عهد إيران السابق يطالب ترامب بالتدخل لحماية المتظاهرين بطهران.. فيديو

كتب : مصراوي

12:56 ص 12/01/2026

ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعاه فيها إلى التدخل في الشأن الإيراني وحماية المتظاهرين.

وقال بهلوي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، الأحد،: "سيادة الرئيس ترامب، لقد رسختم بالفعل إرثكم كرجل ملتزم بالسلام ومحاربة قوى الشر، وهناك سبب وراء قيام الناس في إيران بإعادة تسمية الشوارع باسمك".

وأضاف ولي عهد إيران السابق: "أن الإيرانيين يعلمون أنك على النقيض تمامًا من باراك أوباما أو جو بايدن، إنهم يعلمون أنك لن تتخلى عنهم كما فعلوا من قبل".

وطالب ولي عهد إيران السابق الإدارة الأمريكية باتخاذ موقف داعم للمتظاهرين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رضا بهلوي إيران ترامب احتجاجات إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طقس الاثنين.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية ورياح قوية
أخبار مصر

طقس الاثنين.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية ورياح قوية
لقطة مثيرة للجدل بين لاعب منتخب مصر ومدرب كوت ديفوار
رياضة عربية وعالمية

لقطة مثيرة للجدل بين لاعب منتخب مصر ومدرب كوت ديفوار
إطلالة ساحرة.. هيفاء وهبي تتألق بجاذبية لا تُقاوم في أحدث ظهور
الموضة

إطلالة ساحرة.. هيفاء وهبي تتألق بجاذبية لا تُقاوم في أحدث ظهور
عمرو أديب: البرلمان مطالب بمحاسبة الوزراء.. وإذاعة الجلسات تعيد رونقه
أخبار مصر

عمرو أديب: البرلمان مطالب بمحاسبة الوزراء.. وإذاعة الجلسات تعيد رونقه
حسام موافي يحذر من جلطة الحوض ومضاعفاتها الخطيرة
نصائح طبية

حسام موافي يحذر من جلطة الحوض ومضاعفاتها الخطيرة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان