وجه ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعاه فيها إلى التدخل في الشأن الإيراني وحماية المتظاهرين.

رضا بهلوي للرئيس ترامب:



"سيادة الرئيس، لقد رسّختم بالفعل إرثكم كرجل ملتزم بالسلام ومحاربة قوى الشر، هناك سبب وراء قيام الناس في إيران بإعادة تسمية الشوارع باسمك، إنهم يعلمون أنك على النقيض تماماً من باراك أوباما أو جو بايدن، إنهم يعلمون أنك لن تتخلى عنهم كما فعلوا من قبل، دعونا… pic.twitter.com/cu3wi1808u — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) January 11, 2026

وقال بهلوي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، الأحد،: "سيادة الرئيس ترامب، لقد رسختم بالفعل إرثكم كرجل ملتزم بالسلام ومحاربة قوى الشر، وهناك سبب وراء قيام الناس في إيران بإعادة تسمية الشوارع باسمك".

وأضاف ولي عهد إيران السابق: "أن الإيرانيين يعلمون أنك على النقيض تمامًا من باراك أوباما أو جو بايدن، إنهم يعلمون أنك لن تتخلى عنهم كما فعلوا من قبل".

وطالب ولي عهد إيران السابق الإدارة الأمريكية باتخاذ موقف داعم للمتظاهرين.