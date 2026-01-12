ألمانيا تدعو ترامب لمواجهة روسيا والصين معا في القطب الشمالي



وكالات

اقترح وزير خارجية ألمانيا يوهان فاديفول، خلال زيارته إلى أيسلندا، على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعاون في إطار الناتو لمواجهة تهديدات روسيا والصين في القطب الشمالي.

وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن واشنطن ترغب في ضم جرينلاند إلى الولايات المتحدة لاحتواء وكبح نشاط روسيا والصين في القطب الشمالي.

نقلت رويترز عن الوزير الألماني: "إذا كان الرئيس الأمريكي ينظر إلى التهديدات من السفن أو الغواصات الروسية أو الصينية هنا في المنطقة، فيمكننا بالتأكيد العمل معا لإيجاد حلول لذلك".

أعرب الوزير عن استعداد ألمانيا لتقديم مساهمة أكبر في ضمان الأمن العسكري في القطب الشمالي، مؤكدا على أهمية إيجاد "الإجابات الصحيحة" داخل حلف الناتو.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية DPA، ردّ الوزير بهذا الشكل على تهديدات ترامب بالاستيلاء على جرينلاند.

نقلت الوكالة عن الوزير قوله: "يُعدّ شمال الأطلسي بالغ الأهمية لتحالفنا، لحلف الناتو، من المنظور الجيوسياسي".

بعد زيارة العاصمة الأيسلندية ريكيافيك، إذ التقى الوزير الألماني بنظيرته الأيسلندية ثورجيرذور كاترين جونارسدوتير، سيتوجه إلى واشنطن، إذ أنه من المقرر أن يلتقي بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الاثنين.

ويوم الأحد، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" نقلا عن مصادر، أن ترامب أمر الجيش الأمريكي بوضع خطة لغزو جرينلاند.

ووفقا للصحيفة، يخشى مسؤولون أوروبيون أن يُقدم ترامب على مثل هذه العملية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقرر إجراؤها في نوفمبر.

يأتي كل ذلك في وقت جدد فيه الرئيس الأمريكي رغبته في السيطرة على جرينلاند، وهي إقليم دنماركي يتمتع بحكم شبه ذاتي دون أن يستبعد اللجوء إلى القوة العسكرية أو وسائل الإكراه الاقتصادي لتحقيق هذا الهدف، وفقا لروسيا اليوم.