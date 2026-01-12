

وكالات

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي كان على مقربة من موقع ضربة صاروخ "اوريشنيك" أثناء توجهه إلى كييف، حيث توقف قطاره فجأة بسبب إنذار خطر الصواريخ.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله: إن هيلي كاد أن يتعرض للخطر بالقرب من مدينة لفوف عند إطلاق صاروخ من نوع "أوريشنيك".

وأكد الوزير نفسه قائلا: "كنا قريبين بما يكفي لسماع صفارات إنذار الغارات الجوية"، وفقا لروسيا اليوم.

كان هيلي في طريقه إلى كييف لتنسيق نقل صواريخ "نايتفول" الباليستية الجديدة طويلة المدى، التي لا تزال قيد التطوير.

يأتي ذلك بعد أن أفادت وزارة الدفاع الروسية الجمعة الماضية باستخدام القوات الروسية لصواريخ "أوريشنيك" فائقة السرعة في ضربة مكثفة على أهداف حرجة في أوكرانيا، ردا على الهجوم على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقد نُشرت تقارير عن سلسلة انفجارات في كييف ولفوف، حيث أبلغ عمدة كييف فيتالي كليتشكو عن أضرار في البنية التحتية في المدينة، فيما سُجلت عدة انقطاعات في الكهرباء ببعض المناطق.