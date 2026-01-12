أكد العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مصر تضع خطوطًا حمراء واضحة في السودان لن تسمح بتجاوزها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوط تتمثل في رفض أي تقسيم أو تفكيك للدولة الوطنية السودانية.

وقال راغب خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن فكرة الدولة الوطنية هي الضامن الأساسي للاستقرار، وأضاف أن أي تقسيم في السودان سيمتد تأثيره إلى دول أخرى بنفس الآلية، مؤكدًا أن مصر تتعامل فقط مع الكيانات الشرعية وليس مع الكيانات الموازية أو العصابات المسلحة.

تابع راغب أن الحكومة السودانية برئاسة البرهان هي الشرعية الوحيدة ولها الحق في تفعيل اتفاقيات الدفاع المشترك مع مصر، مشيرًا إلى أن دعم الجيش السوداني يأتي من دول عربية وإقليمية مثل السعودية وتركيا وقطر، لافتًا إلى أن تعزيز قدرات الجيش السوداني هو السبيل الوحيد لوقف التمرد ومنع تفاقم الوضع.

وأكد أن تقسيم السودان إلى شمال وجنوب سيُولد كيانًا هجينًا في الجنوب قد يتحالف مع أي جهة، بما في ذلك إسرائيل، مما يشكل تهديدًا أمنيًا مباشرًا لمصر، مؤكدًا أن ذلك سيفتح الباب أمام هجرة غير شرعية، تهريب مخدرات، وتجارة بشر، وتحول المنطقة إلى بؤرة إرهاب وفوضى.

أشار العميد سمير راغب إلى أن مصر ترفض أي نموذج يضعف الدولة المركزية أو يسمح بكيانات مسلحة تقاتل الجيش الوطني.