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المستشار الألماني يرحب بدعوة ترامب لوقف إطلاق النار

11:59 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025

المستشار الألماني فريدريش ميرتس

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برلين- (د ب أ)

رحّب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وإيران.

وكتب ميرتس على موقع "إكس": "إذا نجح وقف إطلاق النار هذا بعد الضربات العسكرية الأمريكية الحاسمة ضد المنشآت النووية الإيرانية، فسيكون ذلك تطورا إيجابيا للغاية"، مضيفا أن ذلك سيجعل الشرق الأوسط والعالم أكثر أمانا.

وكتب ميرتس: "أدعو إيران وإسرائيل إلى الاستجابة لهذه الدعوة"، معبرا عن شكره لقطر والدول الأخرى في المنطقة "على تعقلها خلال الأيام والساعات الأخيرة المثيرة".

وأشار ميرتس إلى أن المناقشات خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي ستبدأ الليلة ستركز على تعزيز استقرار الوضع في المنطقة.

ووفقا لترامب، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بالفعل. وكتب على منصة "تروث سوشيال" التابعة له: "أرجوكم لا تنتهكوه!".

وأكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية وقف إطلاق النار، وتبعتها الحكومة الإسرائيلية بعد ذلك بوقت قصير. ومع ذلك، أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل مجددا بعد ذلك بوقت قصير، وفقا لمصادر عسكرية إسرائيلية.

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فريدريش ميرتس المستشار الألماني ترامب وقف إطلاق النار إيران وإسرائيل
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