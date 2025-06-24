السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي التصعيد في المنطقة

الرياض- (د ب أ)

أعربت السعودية، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لصيغة اتفاق لوقف إطلاق النار بين طرفي التصعيد في المنطقة، وثمنت الجهود المبذولة لخفض التصعيد.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس): "تتطلع المملكة أن تشهد الفترة المقبلة التزامًا من جميع الأطراف بالتهدئة والامتناع عن استخدام القوة أو التلويح بها، وأن يسهم هذا الاتفاق في إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة وتجنيبها مخاطر استمرار التصعيد".

وجددت المملكة موقفها الثابت في "دعم انتهاج الحوار والوسائل الدبلوماسية سبيلًا لتسوية الخلافات والنزاعات الإقليمية انطلاقًا من مبدأ احترام سيادة الدول وترسيخ الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار في المنطقة والعالم".