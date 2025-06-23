وكالات



قالت وكالة رويترز للأنباء إن المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة مغلق استنادا إلى مسارات الطيران، وفق ما أفادت بيانات موقع فلايت رادار.



ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان القوات المسلحة الإيرانية أن عملية الرد على الولايات المتحدة بدأت بعملية مشتركة للحرس الثوري والجيش، فيما قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن هجوما بدأ على قواعد أمريكية في قطر والعراق ضمن ما أسمته "عملية بشائر الفتح".



ومن جانبها أعربت الخارجية القطرية مساء الإثنين عن إدانة دولة قطر الشديدة للهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الأمريكية الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني.