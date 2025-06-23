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بعد الهجوم الإيراني.. ترامب وقيادات البنتاجون في غرفة العمليات

08:37 م الإثنين 23 يونيو 2025

دونالد ترامب

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وكالات

نقلت شبكة إن بي سي عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان، يوجدون الآن في غرفة العمليات لمراقبة المستجدات.

كانت القوات المسلحة الإيرانية أعلنت أن عملية الرد على الولايات المتحدة بدأت بعملية مشتركة للحرس الثوري والجيش، فيما قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن هجوما بدأ على قواعد أمريكية في قطر والعراق ضمن ما أسمته "عملية بشائر الفتح".

وفي السياق ذاته أعلن التلفزيون الإيراني بدء ما أسماه عمليات بشائر الفتح ضد قاعدة العديد الأمريكية في قطر.

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دونالد ترامب الهجوم الإيراني البنتاجون إيران وأمريكا
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