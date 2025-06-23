الجيش الإسرائيلي يشن هجومًا على مقر الحرس الثوري الإيراني

وكالات

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه يواصل قصف العاصمة الإيرانية طهران، مركزًا بشكل أساسي على مقر الحرس الثوري الإيراني.

وذكر إيفي ديفرين، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه "في هذه الساعة، نواصل تدمير وتقليص قدرات النظام الإيراني على إطلاق وتصنيع الصواريخ".

وأضاف ديفرين، أن الطائرات الإسرائيلية تعمل حاليًا على "تعميق الأضرار في منطقة طهران، مع التركيز على مقر الحرس الثوري الإيراني".

وفي السياق ذاته، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الجيش نفذ هجومًا على قاعدة للحرس الثوري الإيراني في كرج.

وفي المقابل، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، بتفعيل الدفاعات الجوية في مدينة كرج في محافظة البرز.

ومنذ أن هاجمت إسرائيل إيران في 13 يونيو الجاري، قتلت عددًا من كبار أعضاء الحرس الثوري الإيراني وعلماء نووين، فضلًا عن استهداف المنشآت النووية في البلاد.