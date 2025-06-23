إعلان

الجيش الإسرائيلي يشن هجومًا على مقر الحرس الثوري الإيراني

01:48 م الإثنين 23 يونيو 2025

سلاح الجو الاسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه يواصل قصف العاصمة الإيرانية طهران، مركزًا بشكل أساسي على مقر الحرس الثوري الإيراني.

وذكر إيفي ديفرين، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه "في هذه الساعة، نواصل تدمير وتقليص قدرات النظام الإيراني على إطلاق وتصنيع الصواريخ".

وأضاف ديفرين، أن الطائرات الإسرائيلية تعمل حاليًا على "تعميق الأضرار في منطقة طهران، مع التركيز على مقر الحرس الثوري الإيراني".

وفي السياق ذاته، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الجيش نفذ هجومًا على قاعدة للحرس الثوري الإيراني في كرج.

وفي المقابل، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، بتفعيل الدفاعات الجوية في مدينة كرج في محافظة البرز.

ومنذ أن هاجمت إسرائيل إيران في 13 يونيو الجاري، قتلت عددًا من كبار أعضاء الحرس الثوري الإيراني وعلماء نووين، فضلًا عن استهداف المنشآت النووية في البلاد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الإسرائيلي الحرس الثوري الإيراني طهران إيفي ديفرين إيران وإسرائيل الحرب الإسرائيلية على إيران
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

انهيار عقار مكوّن من 3 طوابق في شبرا مصر
تراجع مفاجئ لسعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
توفيق عكاشة يفجر مفاجأة: مصر ستحكم العالم.. ومجدي الجلاد يرد :"هو أنت مخاوي؟"