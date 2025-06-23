صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من إيران

وكالات

قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إنها رصدت إطلاق صواريخ من إيران، وأفادت بأن صفارات الإنذار تدوي في مناطق شمال إسرائيل.

ومن جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن المنظومات الدفاعية تعمل لاعتراض صواريخ أُطلِقت من إيران.

وفي المقابل، قال الجيش الإيراني، اليوم، إنه نفذ المرحلتين 9 و10 من الهجوم بالمسيرات باتجاه الأراضي المحتلة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "فارس".

وأضاف الجيش الإيراني: "أطلقنا عشرات المسيرات باتجاه الأراضي المحتلة ومعظمها أصابت أهدافها".

ومنذ 13 يونيو الجاري تشن إسرائيل بدعم أمريكي هجومًا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردّت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.