وكالات

ندد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بالهجوم العسكري الأميركي الذي استهدف منشآت نووية في إيران، واصفاً إياه بـ"العدوان الشرس وغير القانوني"، محمّلاً الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة المترتبة عليه.

وأشار عراقجي في منشور له عبر منصة "إكس"، إلا أنه ناقش في اجتماع جنيف مع ممثلي الترويكا الأوروبية وعدد من نظرائه في المنطقة اجتماعات بناءة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تنسق مع نظام الإبادة الإسرائيلي في عدوانها على إيران، ما يؤكد عدائيتها تجاه الشعب الإيراني، ومشيراً إلى أن بلاده ستستخدم كل السبل الممكنة والضرورية لمواجهة ما وصفه بالعدوان الأمريكي – الإسرائيلي.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خان إيران، ورضخ – على حد تعبيره – لطموحات مجرم اعتاد على استغلال ثروات الشعوب لتحقيق أهداف إسرائيل.

وأشار عراقجي إلى أن الهجوم يمثل ضربة خطيرة لمبدأ عدم الانتشار النووي، محذراً من أن الصمت الدولي تجاه هذا النوع من الأعمال سيقود العالم إلى مرحلة شديدة الخطورة.

ودعا وزير الخارجية الإيراني إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، كما طالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة بإدانة واضحة لهذا الاعتداء، مؤكداً أن لإيران حق الدفاع عن النفس وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وأن طهران تحتفظ لنفسها بخيارات الرد.

وشدد عراقجي على أن إيران لن تساوم على سيادتها أو استقلالها، قائلاً: باب الدبلوماسية يجب أن يبقى مفتوحاً، ولكن هذا ليس هو الحال الآن، موضحاً أن بلاده كانت في خضم مفاوضات مع الأمريكيين عندما فجّرت إسرائيل الوضع، ومع الأوروبيين عندما فجّرت الولايات المتحدة الموقف.

يذكر أن الولايات المتحدة قد شنت هجومًا اليوم على 3 منشآت نووية إيرانية وهي نطنز وأصفهان وفوردو.