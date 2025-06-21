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مسؤول أمريكي: واشنطن وطهران تواصلتا خلال عطلة نهاية الأسبوع

11:54 م السبت 21 يونيو 2025

مسؤول أمريكي: واشنطن وطهران تواصلتا خلال عطلة نهاي

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وكالات

قالت شبكة "إن بي سي نيوز" نقلا عن مسؤول أمريكي، السبت، إن واشنطن وطهران تواصلتا خلال عطلة نهاية الأسبوع، غير أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان يمكن اعتبار الأمر مفاوضات بين الطرفين.

وأشارت الشبكة، إلى أن الإدارة الأمريكية لم تقدم تفاصيل إضافية بشأن اتصالاتها مع إيران، أو ما يخص نهجها تجاه طهران خلال الأيام المقبلة.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الولايات ستأمر إسرائيل بوقف هجماتها إذا كانت جادة في رغبتها لاستئناف المفاوضات النووية. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد على ذلك قائلا إنه يعتقد أن من الصعب جدا على إدارته تقديم هذا الطلب لإسرائيل.

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واشنطن طهران إيران وأمريكا
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