تحذير إيراني للإسرائيليين: سارعوا بالهروب فموتكم محتوم

وكالات

وجه المتحدث باسم عملية الوعد الصادق 3 الإيرانية العقيد ايمان تاجيك، تهديدًا للإسرائيليين وخاطبهم بالقول "سارعوا للهروب من مستنقع نتنياهو فموتكم محتوم".



وفي سياق التصعيد ذاته صرّح مسؤول إيراني رفيع المستوى بأن مفاعل ديمونا النووي في إسرائيل قد يتحول إلى هدف مشروع إذا شهدت الحرب تصعيدًا وانتقلت إلى مراحل أكثر تعقيدًا.



وفي مقابلة مع قناة "الجزيرة"، أكد المسؤول أن الضربات الإيرانية ضد أهداف إسرائيلية كانت بالغة التأثير، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي يتعمد التكتّم على حجم الخسائر الناتجة عنها، كما لفت إلى أن إيران لم تستخدم بعد كامل ترسانتها من الصواريخ المتطورة، مؤكدًا أن اللجوء إليها أمر متوقع في المرحلة المقبلة.



وأضاف أن الحرس الثوري يمتلك معلومات دقيقة عن حجم الصواريخ الاعتراضية لدى إسرائيل، موضحًا أن التكتيك الإيراني يقوم على استنزاف هذا المخزون تدريجيًا من خلال الضربات الموجهة.



وحذّر المسؤول من أن أي تدخل أمريكي مباشر في الصراع إلى جانب إسرائيل سيحوّل الحرب إلى مواجهة إقليمية، معتبرًا أن استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة سيكون أسهل من ضرب العمق الإسرائيلي.