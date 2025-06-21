إعلان

إعلام عبري: 100 ألف إسرائيلي لا يزالون عالقين بالخارج

05:26 م السبت 21 يونيو 2025

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات
ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن 100 ألف إسرائيلي لا يزالون عالقين خارج إسرائيل، ومن عادوا 25 ألفًا، وليسوا 50 ألفًا حسبما زعمت وزيرة المواصلات.

والأسبوع الماضي، حذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، بشكل رسمي، الإسرائيليين العالقين في الخارج، من محاولة العودة عبر المعابر البرية، فيما دعتهم سلطات المطارات للتوقف عن التوجه إلى جزيرة قبرص.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأحد الماضي، إن توجه آلاف الإسرائيليين إلى قبرص القريبة، استدعى تشديد الإجراءات الأمنية في الجزيرة، خشية تعرضهم لهجمات.

ومنذ 13 يونيو الجاري تشن إسرائيل بدعم أمريكي هجومًا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردّت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تل أبيب إيران وإسرائيل الحرب الإيرانية الإسرائيلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

"مصراوي" يواصل تفوقه.. سارة أبو شادي تفوز بجائزة "True Story Award" العالمية عن تحقيق "الفخ الروسي"