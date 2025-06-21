إعلام عبري: 100 ألف إسرائيلي لا يزالون عالقين بالخارج

وكالات

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن 100 ألف إسرائيلي لا يزالون عالقين خارج إسرائيل، ومن عادوا 25 ألفًا، وليسوا 50 ألفًا حسبما زعمت وزيرة المواصلات.

والأسبوع الماضي، حذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، بشكل رسمي، الإسرائيليين العالقين في الخارج، من محاولة العودة عبر المعابر البرية، فيما دعتهم سلطات المطارات للتوقف عن التوجه إلى جزيرة قبرص.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأحد الماضي، إن توجه آلاف الإسرائيليين إلى قبرص القريبة، استدعى تشديد الإجراءات الأمنية في الجزيرة، خشية تعرضهم لهجمات.

ومنذ 13 يونيو الجاري تشن إسرائيل بدعم أمريكي هجومًا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردّت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.