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عراقجي: أبلغنا الأوروبيين أن قدراتنا الصاروخية غير قابلة للتفاوض

10:23 م الجمعة 20 يونيو 2025

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

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وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده أبلغت الجانب الأوروبي بشكل واضح أن القدرات الصاروخية الإيرانية غير قابلة للتفاوض تحت أي ظرف.

وأكد عراقجي أن مباحثات جنيف كانت جدية، مشيرًا إلى استعداد طهران لعقد جولة جديدة من المباحثات في المستقبل القريب.

وشدد على أن إيران لن تدخل في أي مفاوضات طالما استمرت الاعتداءات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن طهران ستواصل استخدام حقها المشروع في الدفاع عن النفس في مواجهة إسرائيل.

وأضاف: "نحن مستعدون للنظر في الخيار الدبلوماسي، لكن ذلك مشروط بتوقف العدوان الإسرائيلي ومحاسبة مرتكبيه على الجرائم المرتكبة".

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