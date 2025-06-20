نتنياهو: بدون دعم واشنطن لن نستطيع القضاء على منشأة فوردو الإيرانية

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تمتلك الإمكانيات العسكرية اللازمة لتدمير البرنامج النووي الإيراني، مؤكدًا أن بلاده لن تسمح للنظام الإيراني، الذي وصفه بـ"الإرهابي"، بامتلاك سلاح نووي.

وأشار نتنياهو خلال تفقده آثار ضربة صاروخية إيرانية على تل أبيب، إلى أن إيران تمتلك ما يقارب 28 ألف صاروخ، وتسعى لتطوير قنابل نووية، مشددًا على أن "هدف إسرائيل واضح، وهو منع إيران من تحقيق هذا الطموح".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن العمليات الإسرائيلية تستهدف فقط المنشآت النووية والعسكرية داخل إيران، في حين تركّز إيران هجماتها على المدنيين، بحسب تعبيره.

كما وجّه نتنياهو الشكر للرئيس الأميركي دونالد ترامب، واصفًا إياه بـ"القائد العظيم"، مؤكدًا أنه بدون دعم الولايات المتحدة لن تستطيع تل أبيب القضاء على منشأة فوردو النووية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بشأن البرنامج النووي الإيراني، وتزايد التحذيرات الدولية من خطر انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع.







