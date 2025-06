"كم طفلاً قتلتم في غزة".. فيديو جديد لمهاجم كولورادو بأمريكا (فيديو)

القاهرة- مصراوي:

بعدما هاجم مجموعة من الأمريكين الذين احتشدوا قرب مركز تجاري في بولدر بولاية كولورادو من أجل المطالبة بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، طفا فيديو جديد للرجل الأربعيني الذي رمى قاذف لهب يدوي الصنع على المحتجين.

فقد ظهر المعتدي الذي تبين لاحقا أنه يدعى محمد صبري سليمان، مصري الجنسية، يصرخ بوجه شخص حاول تهدئته: "كم طفلاً قتلتم في غزة"، وكان عاري الصدر ويحمل بخاخا في يد وزجاجة بيد أخرى، وراح يهتف أيضا "الحرية لفلسطين".

وأظهر مقطع فيديو المتهم عاري الصدر وهو يحمل بخاخًا وزجاجة في يديه، ويردد هتافات منها "الحرية لفلسطين" و"كم طفلاً قتلتم في غزة"، في مشهد تصادمه مع أحد الأشخاص الذين حاولوا تهدئته.

ألقت الشرطة القبض على سليمان بعد الحادث ونقلته إلى المستشفى إثر إصابته، بينما أصيب 6 أشخاص آخرون في الهجوم.

🚨 After trying to burn Jews alive in Boulder, Colorado today, Mohamad Soliman ranted about “children being killed” and “Until Palestine is free.”



You read that right.



He firebombed Jews—then played the victim.



This is the twisted ideology of Palestinianism:

Attack Jews, then… pic.twitter.com/Rx9QmtMTar