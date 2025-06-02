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"كم طفلاً قتلتم في غزة".. فيديو جديد لمهاجم كولورادو بأمريكا (فيديو)

12:48 م الإثنين 02 يونيو 2025

منفذ هجوم كولورادو الأمريكية

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القاهرة- مصراوي:

بعدما هاجم مجموعة من الأمريكين الذين احتشدوا قرب مركز تجاري في بولدر بولاية كولورادو من أجل المطالبة بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، طفا فيديو جديد للرجل الأربعيني الذي رمى قاذف لهب يدوي الصنع على المحتجين.

فقد ظهر المعتدي الذي تبين لاحقا أنه يدعى محمد صبري سليمان، مصري الجنسية، يصرخ بوجه شخص حاول تهدئته: "كم طفلاً قتلتم في غزة"، وكان عاري الصدر ويحمل بخاخا في يد وزجاجة بيد أخرى، وراح يهتف أيضا "الحرية لفلسطين".

وأظهر مقطع فيديو المتهم عاري الصدر وهو يحمل بخاخًا وزجاجة في يديه، ويردد هتافات منها "الحرية لفلسطين" و"كم طفلاً قتلتم في غزة"، في مشهد تصادمه مع أحد الأشخاص الذين حاولوا تهدئته.

ألقت الشرطة القبض على سليمان بعد الحادث ونقلته إلى المستشفى إثر إصابته، بينما أصيب 6 أشخاص آخرون في الهجوم.

وصف مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الحادث بأنه "هجوم إرهابي".

وقع الهجوم في ممر "بيرل ستريت" الشهير للمشاة في وسط مدينة بولدر، حيث كان متظاهرون يتجمعون من مجموعة تطوعية تُدعى "الركض من أجل حياتهم" لزيادة الوعي حول الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، في ظل تصاعد التوترات العالمية بسبب الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس، والتي أدت أيضًا إلى ارتفاع ملحوظ في حوادث العنف المعادي للسامية في الولايات المتحدة.

يأتي هذا الحادث بعد أكثر من أسبوع من إطلاق نار مميت استهدف موظفين في السفارة الإسرائيلية بواشنطن، حيث أعلن منفذه أن فعله جاء من أجل دعم فلسطين وغزة.

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مهاجم كولورادو الأسرى الإسرائيليين قطاع غزة محمد صبري سليمان
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