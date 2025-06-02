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الفيضانات في غرب الصين تدمر عشرات المنازل والطرق

09:17 ص الإثنين 02 يونيو 2025

ارشيفية

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بكين- (أ ب)

دمرت الفيضانات في جنوب غرب الصين عشرات الطرق والمنازل.

وتضرر 27 منزلا و16 جسرا في مقاطعة نوجيانج ليسو الجبلية ذاتية الحكم في مقاطعة يونان حتى يوم الأحد.

ولم يجر الإبلاغ عن أي قتلى أو جرحى أو مفقودين حتى الآن، على الرغم من أن المنطقة تعتبر وجهة سياحية وأن اليوم الاثنين هو عطلة وطنية.

كما أغلقت الانهيارات الأرضية والفيضانات الطرق في مقاطعة ديتشينج التبتية ذاتية الحكم، حيث أعاق الضباب الكثيف جهود الإنقاذ.

وتسببت الفيضانات في إجلاء 300 سائح من منطقة ميري سنو ماونتن ذات المناظر الخلابة في المقاطعة، حيث تم نقل عدة مئات من السكان إلى أماكن آمنة.

ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار خلال الأيام المقبلة.

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فيضانات الانهيارات الأرضية
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