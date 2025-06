كيف فبركت إسرائيل ادّعاء اغتيال أحمدي نجاد وأوقعت وسائل إعلام في الفخ؟

كتب- محمود الطوخي

تداولت وسائل إعلام محلية عالمية، خبرا مُفبركا يدعي اغتيال الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد بحادث إطلاق نار في طهران.

Preliminary Report: Mahmoud Ahmadinejad along with his wife and two sons were assassinated by masked gunmen in central Tehran earlier today. pic.twitter.com/MChl8Bo0IW