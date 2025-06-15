إعلام عبري: إيران تقصف مسكن عائلة نتنياهو

وكالات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن قصف إيراني استهدف محطة الكهرباء في الخضيرة ومسكن عائلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ببلدة قيسارية.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار انطلقت في مناطق واسعة، شملت شمال ووسط البلاد.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الإنذارات دوت في مرتفعات الجولان والجليل ومنطقة حيفا، ما يعكس اتساع رقعة التهديد.

من جانبها، أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن "دفعة من عشرات الصواريخ الباليستية أُطلقت من إيران، وتسببت في تفعيل أنظمة الإنذار المبكر في عدد من المناطق".

وفي أول تعليق رسمي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق نحو 50 صاروخًا من الأراضي الإيرانية باتجاه إسرائيل، دون الكشف عن حجم الأضرار أو تفاصيل حول عمليات الاعتراض.