إسرائيل تعلن تدمير 7 منصات لإطلاق صواريخ باليستية إيرانية (فيديو)

وكالات

أعلنت القوات الجوية الإسرائيلية، اليوم السبت، أن طائراتها الحربية نجحت في تدمير سبع منصات إطلاق صواريخ باليستية تابعة لإيران، وذلك في إطار الضربات الجوية المستمرة التي تستهدف مواقع عسكرية إيرانية منذ فجر الجمعة.

Israeli fighter jets destroying 7 Iranian ballistic missile launchers.



The first was a medium-range Qadr-H or Qiam.



The others were from the Fateh series (110, 313, Qassem, etc.). pic.twitter.com/CVfEhGkbbH