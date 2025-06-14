إسرائيل تعلن تدمير 7 منصات لإطلاق صواريخ باليستية إيرانية (فيديو)

وكالات

أعلنت القوات الجوية الإسرائيلية، اليوم السبت، أن طائراتها الحربية نجحت في تدمير سبع منصات إطلاق صواريخ باليستية تابعة لإيران، وذلك في إطار الضربات الجوية المستمرة التي تستهدف مواقع عسكرية إيرانية منذ فجر الجمعة.

Israeli fighter jets destroying 7 Iranian ballistic missile launchers.



The first was a medium-range Qadr-H or Qiam.



The others were from the Fateh series (110, 313, Qassem, etc.). pic.twitter.com/CVfEhGkbbH — Clash Report (@clashreport) June 14, 2025

ووفقًا للمعلومات التي أوردتها مصادر عسكرية إسرائيلية، فإن أول منصة تم تدميرها كانت تُستخدم لإطلاق صواريخ متوسطة المدى من طراز "قادر H" أو "قيام"، وهي صواريخ تُعرف بدقتها وقدرتها على إصابة أهداف استراتيجية.

كما تم استهداف منصات أخرى كانت مخصصة لإطلاق صواريخ من سلسلة "فاتح"، وتشمل: فاتح 110، فاتح 313، صواريخ "قاسم".

وتُعد هذه الأنواع من أكثر الصواريخ تطورًا ضمن الترسانة الإيرانية قصيرة ومتوسطة المدى، وتتميز بقدرات توجيه متقدمة يمكن أن تهدد عمق الأراضي الإسرائيلية أو القواعد الأمريكية في المنطقة.