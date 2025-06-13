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مشاهد من احتفال سكان طهران بالضربات الانتقامية الإيرانية على إسرائيل

11:03 م الجمعة 13 يونيو 2025

احتفال سكان طهران بالضربات الانتقامية

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القاهرة- مصراوي:

شهدت العاصمة الإيرانية طهران مظاهر احتفال واسعة شارك فيها آلاف المواطنين، في مشهد يُظهر دعمًا شعبيًا كبيرًا للضربات الانتقامية التي شنتها إيران ضد أهداف إسرائيلية.

وانتشرت في شوارع طهران مشاهد لمواطنين وهم يلوحون بالأعلام الإيرانية ويرددون شعارات مؤيدة للمقاومة، فيما وصف مراقبون هذه اللحظة بأنها تمثل تجليًا واضحًا "لروح وطنية موحدة" خلف السياسات الانتقامية لطهران.

وأظهرت فيديوهات متداولة من العاصمة الإيرانية طهران مقاطع مصورة تم تداولها على منصة X (تويتر سابقاً) احتفالات ليلية في شوارع طهران، حيث يخرج المواطنون في تجمعات جماهيرية هاتفين دعمًا للضربات العسكرية:

وفيما سبق أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، أنه رصد إطلاق صواريخ من داخل الأراضي الإيرانية باتجاه إسرائيل.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنه تم بالفعل رصد إطلاق صواريخ، مشيرة إلى أن صفارات الإنذار قد تُفعّل في بعض المناطق خلال الدقائق المقبلة، في ظل حالة التأهب القصوى.

كان التلفزيون الإيراني، أفاد اليوم، بأن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي، أصدر قراراً بتعيين العميد أمير حاتمي قائداً جديداً للجيش الإيراني.

ويأتي هذا التعيين في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة، دون أن يورد التلفزيون تفاصيل إضافية بشأن خلفيات القرار أو مهام القائد الجديد.

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