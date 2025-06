مشاهد من احتفال سكان طهران بالضربات الانتقامية الإيرانية على إسرائيل

القاهرة- مصراوي:

شهدت العاصمة الإيرانية طهران مظاهر احتفال واسعة شارك فيها آلاف المواطنين، في مشهد يُظهر دعمًا شعبيًا كبيرًا للضربات الانتقامية التي شنتها إيران ضد أهداف إسرائيلية.

وانتشرت في شوارع طهران مشاهد لمواطنين وهم يلوحون بالأعلام الإيرانية ويرددون شعارات مؤيدة للمقاومة، فيما وصف مراقبون هذه اللحظة بأنها تمثل تجليًا واضحًا "لروح وطنية موحدة" خلف السياسات الانتقامية لطهران.

People in Tehran gathered to show support for Iran’s retaliatory strikes on Israeli targets.pic.twitter.com/p1BgNT487D