مشاهد من احتفال سكان طهران بالضربات الانتقامية الإيرانية على إسرائيل

القاهرة- مصراوي:

شهدت العاصمة الإيرانية طهران مظاهر احتفال واسعة شارك فيها آلاف المواطنين، في مشهد يُظهر دعمًا شعبيًا كبيرًا للضربات الانتقامية التي شنتها إيران ضد أهداف إسرائيلية.

وانتشرت في شوارع طهران مشاهد لمواطنين وهم يلوحون بالأعلام الإيرانية ويرددون شعارات مؤيدة للمقاومة، فيما وصف مراقبون هذه اللحظة بأنها تمثل تجليًا واضحًا "لروح وطنية موحدة" خلف السياسات الانتقامية لطهران.

People in Tehran gathered to show support for Iran’s retaliatory strikes on Israeli targets.pic.twitter.com/p1BgNT487D — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) June 13, 2025

وأظهرت فيديوهات متداولة من العاصمة الإيرانية طهران مقاطع مصورة تم تداولها على منصة X (تويتر سابقاً) احتفالات ليلية في شوارع طهران، حيث يخرج المواطنون في تجمعات جماهيرية هاتفين دعمًا للضربات العسكرية:

ایرانی دارالحکومت تہران پر اسرائیلی فضائی حملوں کا جواب دیکھنے کےلیے لوگ جمع ہیں اور ائیرڈیفنس سسٹم کی فعالیت پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں pic.twitter.com/jlORG1bL2v — Meer_PPP (@Meer_PPP_) June 13, 2025

وفيما سبق أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، أنه رصد إطلاق صواريخ من داخل الأراضي الإيرانية باتجاه إسرائيل.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنه تم بالفعل رصد إطلاق صواريخ، مشيرة إلى أن صفارات الإنذار قد تُفعّل في بعض المناطق خلال الدقائق المقبلة، في ظل حالة التأهب القصوى.

كان التلفزيون الإيراني، أفاد اليوم، بأن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي، أصدر قراراً بتعيين العميد أمير حاتمي قائداً جديداً للجيش الإيراني.

ويأتي هذا التعيين في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة، دون أن يورد التلفزيون تفاصيل إضافية بشأن خلفيات القرار أو مهام القائد الجديد.