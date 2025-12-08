إعلان

بعد اتفاق السلام.. مقتل وإصابة 50 شخصا إثر انفجار قنبلة في شرق الكونغو

كتب : مصراوي

06:31 م 08/12/2025

مقتل وإصابة 50 شخصا إثر انفجار قنبلة

(أ ب)

أدى انفجار قنبلة إلى مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة 20 آخرين في شرق الكونغو عقب نزاع بين الجيش الكونغولي وميليشيا موالية للحكومة، على الرغم من اتفاق السلام الموقع في واشنطن والذي وصف بأنه خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام في البلاد.

وقال سكان وقادة المجتمع المدني لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، إن الجيش الكونغولي اشتبك مع ميليشيات كانت تساعد الجيش في مكافحة المتمردين، قبل وقوع الانفجار في بلدة سانجي في جنوب كيفو مساء أمس الأحد.

وتتنافس أكثر من 100 جماعة مسلحة على موطئ قدم في شرق الكونغو الغني بالمعادن بالقرب من الحدود مع رواندا، وأبرزها جماعة إم 23 المدعومة من رواندا.

ويقول مسؤولون إن الصراع خلق واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في العالم مع نزوح أكثر من 7 ملايين شخص.

وجاء الانفجار بعد أقل من أسبوع من إبرام اتفاق سلام بوساطة أمريكية في محاولة لوقف الحرب المستمرة بين القوات المسلحة الكونغولية وجماعة إم 23 المتمردة المدعومة من رواندا في الجزء الشرقي من الكونغو، لكن القتال مستمر، وفقا للسكان والمجتمع المدني والمحللين.

