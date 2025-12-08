إعلان

مصدر يمني: مغادرة معظم أعضاء الحكومة اليمنية عدن

كتب : مصراوي

06:01 م 08/12/2025

اليمن

صنعاء (د ب أ)

غادر معظم أعضاء الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا مدينة عدن جنوبي البلاد، اليوم الاثنين، بعد أيام من تقدم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات الشرقية، وفق ما أفاد مسؤول يمني مطلع.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن "أغلب أعضاء الحكومة غادروا عدن، ولم يتبق في قصر الرئاسة سوى الأعضاء الموالين للمجلس الانتقالي".

وأضاف المصدر، أن قوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة للشرعية انسحبت من قصر (معاشيق) فور مغادرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، ليصبح القصر تحت سيطرة قوات الانتقالي.

وفي سياق متصل، أكد مصدر ملاحي يمني، استئناف الرحلات الجوية في مطار عدن الدولي، بعد تعليق جزئي للملاحة الجوية استمر لساعات، مشيرًا إلى أن كتيبة سعودية كانت تتمركز في المطار غادرت الموقع، تاركة السيطرة لقوات المجلس الانتقالي.

وتأتي هذه التطورات عقب اتساع نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي خلال الأيام الماضية، إثر تقدم قواته في محافظتي حضرموت والمهرة، شرقي اليمن، وسيطرتها على مناطق واسعة.

يُذكر أن المجلس الانتقالي الجنوبي تأسس عام 2017، وهو يسيطر على عدة محافظات جنوبي اليمن، ويطالب بما يسميه استقلال الجنوب، في إشارة إلى الانفصال عن شمال اليمن.

اليمن الحكومة اليمنية عدن

