انتهاء البحث عن جثة آخر أسير إسرائيلي دون العثور عليها



فشلت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، وأعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العثور على جثة أخر أسير إسرائيلي، وفق قناة الجزيرة.



وأكدت الجزيرة، في تقرير لها اليوم الاثنين، أن فريقا من كتائب القسام واللجنة الدولية للصليب الأحمر كانوا يبحثون عن آخر جثة أسير إسرائيلي، اسمه ران غويلي، في مناطق سيطرة جيش الاحتلال شرقي حي الزيتون، بمدينة غزة،ولكنهم فشلوا في العثور عليه.

وفي سياق منفصل، قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز 32 أسيرا من قطاع غزة رغم انتهاء محكومياتهم القانونية.



ووصف المكتب في بيان الاثنين، استمرار احتجاز الأسرى المنتهية محكومياتهم، بأنها جريمة حرب وانتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على الإفراج الفوري عن المعتقلين بعد انتهاء مدة أحكامهم.



وأكد المكتب، أن بعض الأسرى المحتجزين انتهت محكومياتهم منذ أشهر وسنوات دون الإفراج عنهم أو عرضهم على أي جهة قضائية، مما يجعل استمرار اعتقالهم احتجازا تعسفيا وغير مشروع.