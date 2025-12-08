بعد الزلزال الكبير.. الأرصاد اليابانية تحذر من تسونامي

حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، من وقوع تسونامي في مناطق المحيط الهادئ بمحافظات هوكايدو وأوموري وإيواتي.



وقالت الأرصاد اليابانية، في بيان الإثنين، إن زلزالا قويا ضرب قبالة الساحل الشمالي للبلاد، مما أدى إلى إطلاق تحذير من احتمال حدوث موجات مد عالية "تسونامي".



وأشارت الهيئة اليابانية، إلى أن زلزال في اليابان بلغت قوته 7.6 درجات على مقياس ريختر، محذرة من احتمال وقوع تسونامي في مناطق المحيط الهادئ بمحافظات هوكايدو وأوموري وإيواتي.



ومن جانبها، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، أن اليابان سجلj تسونامي بارتفاع 40 سنتيمترا بعد الزلزال الكبير الذي ضربها.