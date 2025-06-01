إجلاء الآلاف في 3 مقاطعات كندية مع تهديد حرائق الغ

(أ ب)

أفاد مسؤولون كنديون بأنه تم إجلاء أكثر من 25000 من السكان في ثلاث مقاطعات كندية، حيث لا تزال العشرات من حرائق الغابات نشطة، اليوم الأحد، مما أثر على جودة الهواء في أجزاء من كندا والولايات المتحدة.

وجرى إجلاء معظم السكان من مقاطعة مانيتوبا الكندية، التي أعلنت حالة الطوارئ الأسبوع الماضي.

وتم إجلاء حوالي 17000 شخص في مانيتوبا بحلول أمس السبت، بالإضافة إلى 1300 في مقاطعة ألبرتا. في حين تم نقل حوالي 8000 شخص في مقاطعة ساسكاتشوان، حيث حذر المسؤولون هناك من أن العدد قد يرتفع.

وزاد الدخان من تلوث الهواء وقلل الرؤية في كندا وبعض الولايات الأمريكية الواقعة على الحدود.

وحذرت وكالة السلامة العامة في ساسكاتشوان اليوم الأحد من "تفاوت جودة الهواء ومعدل الرؤية بسبب دخان الحرائق عبر مسافات قصيرة، ويمكن أن يتباينان بشكل كبير من ساعة إلى أخرى. ومع زيادة مستويات الدخان، تزداد المخاطر الصحية".

وقال رئيس وزراء مقاطعة ساسكاتشوان، سكوت موي، إن الطقس الحار والجاف المستمر يساعد في انتشار بعض الحرائق وتهديديها للمجتمعات، وأن الموارد المتاحة لمكافحة الحرائق ودعم النازحين أصبحت محدودة للغاية.

وفي بعض أجزاء من الولايات المتحدة، وصلت جودة الهواء اليوم الأحد إلى مستويات "غير صحية" في ولاية داكوتا الشمالية وبعض المناطق الصغيرة من ولايات مونتانا ومينيسوتا وداكوتا الجنوبية ، وفقا لصفحة وكالة حماية البيئة الأمريكية الإليكترونية "أيرناو".