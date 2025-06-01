مسؤول: أوكرانيا أخطرت إدارة ترامب مسبقًا بالهجوم على المطارات الروسية

وكالات

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أوكراني قوله، إن أوكرانيا أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسبقًا بهجوم الطائرات المسيرة على المطارات الروسية.

وكان مسؤول أمني أوكراني قد أفاد لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، اليوم الأحد، بأن كييف دمرت أكثر من 40 طائرة روسية في هجوم بطائرات مسيرة داخل عمق الأراضي الروسية.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بدعوى تطرقه إلى تفاصيل خاصة بالعمليات، إن الإعداد لتنفيذ الهجوم استغرق أكثر من عام ونصف العام وأشرف عليه شخصيًا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف أن العملية تضمنت نقل الطائرات المسيرة في حاويات تحملها الشاحنات إلى عمق الأراضي الروسية.