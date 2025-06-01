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زيلينسكي يعلن انطلاق جولة جديدة من المحادثات مع روسيا في إسطنبول غدا

05:59 م الأحد 01 يونيو 2025

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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وكالات
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن وفد أوكراني سيزور مدينة إسطنبول التركية غدًا الاثنين لعقد جولة جديدة من المحادثات المباشرة مع روسيا.

وقال زيلينسكي، في منشور على منصة "إكس" اليوم الأحد، إن الوفد الأوكراني سيطالب في مفاوضات إسطنبول بوقف إطلاق نار كامل وغير مشروط وإطلاق سراح السجناء وعودة الأطفال المختطفين، مشيرًا إلى أن الوفد سيرأسه وزير الدفاع رستم أوميروف.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن مصدر بوزارة الخارجية التركية قوله، إن المفاوضات بين الوفدين الأوكراني والروسي ستعقد غدًا الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي في قصر تشيراجان بإسطنبول.

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فولوديمير زيلينسكي روسيا أوكرانيا اسطنبول
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