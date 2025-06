زيلينسكي يعلن انطلاق جولة جديدة من المحادثات مع روسيا في إسطنبول غدا

وكالات

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن وفد أوكراني سيزور مدينة إسطنبول التركية غدًا الاثنين لعقد جولة جديدة من المحادثات المباشرة مع روسيا.

وقال زيلينسكي، في منشور على منصة "إكس" اليوم الأحد، إن الوفد الأوكراني سيطالب في مفاوضات إسطنبول بوقف إطلاق نار كامل وغير مشروط وإطلاق سراح السجناء وعودة الأطفال المختطفين، مشيرًا إلى أن الوفد سيرأسه وزير الدفاع رستم أوميروف.

I heard reports from the Minister of Defense of Ukraine, the Minister of Foreign Affairs, the General Staff, our intelligence agencies, and the Security Service of Ukraine. Our defense, our active actions, and our diplomacy.



We are doing everything to protect our independence,… pic.twitter.com/MAz2stbUUR