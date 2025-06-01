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عضو بالكنيست الإسرائيلي يحذر ماكرون: الصفعة التالية ستكون أشد إيلامًا

02:14 م الأحد 01 يونيو 2025

الكنيست الإسرائيلي

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وكالات

وجه العضو في الكنيست الإسرائيلي، ألموج كوهين، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، تحذيرًا مباشرًا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال كوهين، في التدوينة التي كتبها باللغة الإنجليزية: "عزيزي الرئيس ماكرون، سمعتُ أنك حريص على إقامة دولة فلسطينية. بالنظر إلى فوضى الليلة الماضية في باريس، فإنك تُحرز تقدمًا كبيرًا. فقط في فرنسا".

وأضاف السياسي الإسرائيلي "هناك شيء ما ينبئني بأن الصفعة القادمة التي سيتلقاها الشعب الفرنسي العزيز.. ستكون أشد إيلامًا".

وألموج كوهين هو عضو في الكنيست الإسرائيلي عن حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف.

وفي سياق منفصل، اتهمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أول أمس الجمعة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشنّ "حرب صليبية على الدولة اليهودية".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: "عوضًا عن ممارسة الضغوط على الإرهابيين، يريد ماكرون مكافأتهم من خلال منحهم دولة فلسطينية. لا يوجد أي مجال للشك في أن عيدها الوطني سيكون في السابع من أكتوبر".

ويأتي الهجوم الإسرائيلي على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعدما دعا الأخير المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه الاحتلال ما لم يتحسن الوضع الإنساني في قطاع غزة.

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الكنيست الإسرائيلي ماكرون ألموج كوهين
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