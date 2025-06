عضو بالكنيست الإسرائيلي يحذر ماكرون: الصفعة التالية ستكون أشد إيلامًا

وكالات

وجه العضو في الكنيست الإسرائيلي، ألموج كوهين، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، تحذيرًا مباشرًا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال كوهين، في التدوينة التي كتبها باللغة الإنجليزية: "عزيزي الرئيس ماكرون، سمعتُ أنك حريص على إقامة دولة فلسطينية. بالنظر إلى فوضى الليلة الماضية في باريس، فإنك تُحرز تقدمًا كبيرًا. فقط في فرنسا".

وأضاف السياسي الإسرائيلي "هناك شيء ما ينبئني بأن الصفعة القادمة التي سيتلقاها الشعب الفرنسي العزيز.. ستكون أشد إيلامًا".

Dear President Macron,

I hear you’re eager to establish a Palestinian state.

Judging by last night’s chaos in Paris- you’re making great progress. Just in France.

And something tells me the next slap the dear French people get… will hurt even more.

Our October 7th was just the…